Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonu

Polis, Antalya'da kaçakçılıkla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı ve çeşitli mallar ele geçirdi.

31.01.2025 15:18
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Antalya'da polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, parada sahtecilik suçundan 1 şüpheli, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet etmek suçundan 2 şüpheli ve kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 firari cezaevine teslim edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 54 sikke, 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 10 bin makaron, bin 668 elektronik sigara, 14 litre kaçak içki, 417 sigara, 171 emtia, 148 ilaç, 8 cep telefonu, 2 kilogram tütün ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA

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