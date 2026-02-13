Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finikeli Kadınlara "Çevre Dostu Çiftçi Kart"I Tanıttı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finikeli Kadınlara "Çevre Dostu Çiftçi Kart"I Tanıttı

13.02.2026 12:57  Güncelleme: 14:26
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'deki kadın kooperatiflerine yönelik Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'ni tanıttı. Toplantıda, kadın çiftçiler çevre dostu tarım uygulamaları hakkında bilgilendirildi ve atık yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesinde yeni oluşum sürecinde olan kadın kooperatiflerine yönelik Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'ni tanıtma toplantısı düzenlendi. Toplantıda projenin kapsamı, hedefleri ve kadın çiftçilere sağlayacağı katkılar detaylı biçimde ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Finike ilçesinde yeni oluşum sürecinde olan kadın kooperatifi üyelerine, Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi tanıtıldı. Toplantı sürecinde kadın çiftçiler, proje hakkında görüş ve önerilerini paylaşırken, kartın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Çiftçi Kart Projesi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, projenin Türkiye'de öncü niteliğinde olduğunu vurguladı. Koral, "Projemiz Antalya'da 7 ilçemizde devam etmekte. Finike de bunlardan biri. Zirai ilaç ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda katılımcılarımızı bilgilendirdik. Her attıkları atık karşılığında puan kazandıklarını ve bunun karşılığında da ödül olarak tarımsal destekli ürünler kazanabileceklerini de anlattık. Destek verecekleri konusunda sözlerini de aldık" diyerek, Büyükşehir olarak kadın çiftçileri her zaman destekleyeceklerini söyledi.

"Artık çevremizi kirletmeyeceğiz"

Katılımcılardan Ayşegül Ulusoy ise "Toprağın kalitesini arttırmak için mecburen ilaç veya gübre kullanıyoruz. Bu çıkan atıkları da çöpe atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu projeyle hem çevreyi kurtaracağız hem puanları toplayacağız hem de ödülleri almaya gayret göstereceğiz" dedi.

Bir diğer kadın üretici Emine Akyürek ise "Buraya geldiğimiz için çok memnunum. Gerçekten çok şey öğrendik. Bilmiyorduk, rastgele kullanıyorduk her şeyi. Buraya geldik de öğrendik. Kartlarımızı da aldık. Artık çevremizi kirletmeyeceğiz" diye konuştu.

Çevre Dostu Çiftçi Kart tanıtımının ardından, Finike ilçesinde yürütülen sıfır atık uygulamaları hakkında da kısa bir bilgilendirme yapıldı. Geri dönüştürülebilir atıkların çevre ve tarım açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
