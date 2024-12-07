Antalya'da Kadın Hakları İçin Önemli Projeler Tanıtıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kadın Hakları İçin Önemli Projeler Tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı'nda kadınların her alanda hak ettiği yere ulaşmaları için yapılan projeleri açıkladı. Kreş hizmetleri, kadın kooperatifleri ve istihdam destekleri gibi birçok konuya değinen Başkan Böcek, kadınların toplumda öncülük yapmaya devam edeceğini vurguladı.

07.12.2024 19:04  Güncelleme: 19:22
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(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı'na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Böcek, kreşlere ilişkin de "Son günlerde belediye kreşlerimizi kapatmaya yönelik girişimlere rağmen, 19'uncu kreşimizi de hizmete alarak kadınların iş hayatında yer almalarına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı'nın açılışına katılan Başkan Böcek, konuşmasına, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak başladı. Başkan Böcek, "Atamızın sayesinde Cumhuriyetimiz bugün 101'inci yaşında. O gün atılan sağlam temeller ve devrimleri sayesinde Cumhuriyetimiz'in kadınları sadece siyasette değil, bilimde, sporda, sanatta kısacası toplumun her alanında var olmaya ve öncülük yapmaya devam edeceklerdir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Eşitlik yerelden başlar ilkemizle, kadın-erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla yerel eşitlik eylem planını hazırladık. 2019 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü'nü imzalayan ilk belediye olduk. İLO 90 çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesini imzalayan ilk belediyeyiz. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Göreve geldiğimizde belediyemizin sadece bir kreşi vardı. Son günlerde belediye kreşlerimizi kapatmaya yönelik girişimlere rağmen, 19'uncu kreşimizi de hizmete alarak kadınların iş hayatında yer almalarına destek olmaya devam edeceğiz."

Kadın emeğine ve üretimine destek

Kadın kooperatifleri ve satış ofisleri kurup kadın emeğini ve üretimi desteklediklerini belirten Başkan Böcek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırsalda üreten kadınlara fide fidan, makine ve techizat desteği veriyoruz. Toplu ulaşım araçlarında kadın yolcularımız için saat 06.00'ya kadar durak harici indirme hizmeti veriyoruz. Ayrıca rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, eğitim çalışmaları, şiddet mağduru kadın ve çocuklarına barınma desteği, kız yurtlarında genç kızlarımıza barınma desteği, sosyal yardım hizmetleri, meslek edindirme kursları, iş ofisi ile istihdam desteklerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Kadın genel sekreterimiz başta olmak üzere, danışman, daire başkanı ve şube müdürlerinden oluşan liyakate sahip 63 kadın yöneticimiz ve belediyemizin her bölümünde 3374 kadın çalışanımız ile kadın istihdamını yüzde 54 arttırdık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadın Hakları İçin Önemli Projeler Tanıtıldı - Son Dakika

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