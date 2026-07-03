Antalya'da Kadınlar Çelik Kaynakçılık Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Antalya'da Kadınlar Çelik Kaynakçılık Sertifikası Aldı

Antalya\'da Kadınlar Çelik Kaynakçılık Sertifikası Aldı
03.07.2026 17:34
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Antalya'da, Anneler Sanayide Projesi kapsamında kadınlara çelik kaynakçılık kursu sertifikaları verildi.

Antalya'da "Anneler Sanayide Projesi" kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) istihdam garantili çelik kaynakçılık kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ortaklığı, İŞKUR, Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) iş birliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) finansman desteğiyle "Anneler Sanayide Projesi" kapsamında yaklaşık 5 ay süren Çelik Kaynakçılığı Kursu sona erdi.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, bugün geleceğin inşa edildiğini, Antalya'ya kazandırılan bu projenin kadın istihdamının güçlendirilmesi hedefi etrafında birleştiğini söyledi.

Kadın üretimde varsa ekonomi ve sanayinin güçlü olduğunu vurgulayan Gönen, "Bizim için kadının emeği sadece istihdam değildir. Kadının emeği inovasyondur, kadının emeği sürdürülebilir kalkınmadır, kalitedir. Artık asıl mesele kadınların önündeki görünen ve görünmeyen engelleri kaldırmaktır. Bu engelleri birlikte kaldıracağız. Bunun için de çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

OSİAD Başkanı Mehmet Atılgan, projenin kadın istihdamını destekleyen çok değerli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kadınların çalışma hayatında yer almasının aile ekonomisini ve ülkenin geleceğini güçlendirdiğini belirten Atılgan, projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla da projenin kadınların üretip hayatlarına daha güçlü ve donanımlı şekilde katılımını destekleyen çok kıymetli bir çalışma olduğunu belirtti.

BAKA Bölge Koordinatörü Jale Akhundova da kadınların bu istihdam sayesinde sadece yeni meslek dalına kavuşmadığını, sanayinin de ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışana kavuştuğunu ifade etti.

Kadınlara proje kapsamında aynı bölgede çocuklarını emanet edebileceği kreş imkanı da sunulduğuna işaret eden Akhundova, bu imkandan babaların da faydalanabileceğini söyledi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zekeriya İşler ise iş hayatına atılacak yeni adayları işverenlerle buluşturulmasının, bu çalışmanın eğitim ve istihdamı bir araya getiren başarılı bir proje olduğunu gösterdiğini belirtti.

Program kapsamında, "Kadınların Gözünden Projemiz" adlı panel düzenlendi.

Konuşmaların ardından, projeye destek veren kurum yöneticilerine plaket, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program kapsamında, istihdam talep eden firmalar ve kadın çelik kaynakçıları arasında "İstihdam Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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