Antalya'da Kadınlar El Emeği ile Ekonomilerine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Kadınlar El Emeği ile Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri, kadınlara yönelik ücretsiz meslek ve sanat kurslarıyla üretkenliklerini artırarak aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor. Dikiş atölyesinde kurs alan kadınlar, hem sosyal bir ortamda buluşuyor hem de el emeği ürünler üreterek gelir elde ediyor.

29.01.2025 14:34  Güncelleme: 15:34
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri (ATASEM), ücretsiz meslek ve sanat kursları ile kadınları üretime teşvik etmeye devam ediyor. Elmalı ATASEM dikiş atölyesinde el becerilerini geliştiren kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de el emeği ürünleriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Antalya genelinde faaliyet gösteren ATASEM Merkezleri'nde el becerisi gerektiren birbirinden farklı kurslara katılan kadınlar hem özgüven kazanıyor hem de üreterek kazanıyor. Hediyelik eşya, takı tasarımı, saç bakımı ve dikiş-nakış gibi onlarca kursta eğitim alan kadınlar, öğrendiklerini üretime dönüştürerek satış yapabiliyor. Elmalı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Biriminde yer alan ATASEM dikiş atölyesinde eğitim alan kursiyer kadınlar da kadının gücünü el emeği ürünleriyle gösteriyor. Kadınlar her evin ihtiyacı olan çarşaf, yorgan kılıfı, yastık, pike, perde gibi birçok ürünü atölyede üretiyor. Çevrelerinden gelen talepleri ve çeyizlik siparişleri de yapan kadınlar sattıkları ürünlerden gelir elde ediyor.

"Ev ekonomilerine katkı sunmaları, kadınlarımızı son derece memnun ediyor"

Dikiş atölyesindeki faaliyetlerle ilgili bilgi veren ATASEM Elmalı Dikiş Atölyesi usta öğreticisi Hatice Tekeli, "Kadınlarımız burada kurslarımıza katılarak yeni teknikler öğrenerek, el emeği ürünlerini üreterek dikiş işlerini yapabiliyorlar. Burada çocuklarının çeyizinden torunlarının kıyafetine, pike takımları, nevresim takımları, tel kırma, çanta örme gibi her türlü tekniği öğrenerek üretim yapıyorlar. Birçok imkan atölyemizde mevcut. Bu makinaların kullanımını ve farklı özelliklerini öğrenen kursiyerlerimiz ürün çeşitliliğini de arttırabiliyor. Maddi imkanı sınırlı olan kursiyerlerimizde burada ürettikleri ürünlerden dışarıya iş yaparak kazanç elde edebiliyorlar. Ev ekonomilerine katkı sunmaları, kadınlarımızı son derece memnun ediyor" dedi.

Kursiyerler, katıldıkları atölyeye ilişkin şunları söyledi:

- Müzeyyen Baskın: "Çocuklarımı evlendirdikten sonra ev işlerinden artan zamanlarımda bu kurslara katılmaya başladım. İhtiyacımız olan dikim işlerimizi çok rahat yapabiliyoruz ve çok güzel vakit geçirebiliyoruz. Burada kendi çocuklarım için pike, pijama takımları, tunik, elbise gibi birçok şey diktim. Çevremizden de bu ürünlere talepte bulunanlar oldu onlar içinde pike takımları diktim ve satarak gelir elde ettim. Bu gelirlerle kendime burada öğrenip kullandığım makineden aldım. Bizim için çok faydalı bir atölye burası başkanımız Muhittin Böcek'e ve öğreticilerimize çok teşekkür ediyoruz."

-Nuray Serttürk: "Dikiş atölyemize çok severek geliyorum. Kendim, ailem ve dostlarım için birçok şey dikebiliyorum. İşlerimizin yanında yeni arkadaşlıklar, dostluklar kazanarak sosyalleşebiliyoruz. Aile ekonomimize destek sağlayabiliyoruz. Kadınlar için çok güzel bir imkan. Bizlere bu imkanları sağlayan bütün herkese başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadınlar El Emeği ile Ekonomilerine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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