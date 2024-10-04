Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

Adrasan-Likya yolunda kalp rahatsızlığı geçiren kişi, helikopterle ambulansa taşındı.

04.10.2024 11:20
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Antalya'da Adrasan- Likya yolunda kalp rahatsızlığı geçiren kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle ambulansa taşındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Adrasan-Likya yolunda bir vatandaşın kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait helikopter rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulansına yetiştirdi. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hastalanan vatandaşımızı hastaneye yetiştirmek için gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Paylaşımda, söz konusu kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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