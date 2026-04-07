Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kamu Zararına Tutuklama

07.04.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 399 milyon liralık kamu zararı iddiasıyla Muhittin Böcek tutuklandı, 18 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

Mülkiye müfettişinin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ'ta yaptığı inceleme sonucunda belediye görevlilerinin yurt dışı ve yurt içine yaptığı seyahatlerin büyük kısmının ALDAŞ Genel Müdürlüğü'nce karşılandığı, yurt dışına çıkış yapan personelin görevlendirmelerinin olmadığı ayrıca uçuş yapanlardan bazılarının ALDAŞ veya ASAT ile hiçbir ilişkisi olmadığı, bu yolla kamu kaynağının dolaylı zimmete geçirildiği belirtildi.

SAYIŞTAY GÖREVLİLERİ DE VAR

Müfettiş raporunda; ulaşım, otel ve yemek gibi harcamaların isimsiz muhasebeleştirildiği, belediye veya ALDAŞ A.Ş. ile ilişkisi olmayan çok sayıda kişi olduğu, yabancı ülke vatandaşlığı olan kadınların da konaklama ücretinin ödendiği, konaklama yapılan işletmelerin genelde lüks yerler olduğu, ödenen otel ve yemek faturaları arasında, belediyeyi denetlemeye gelen ya da görevli olmayan bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, bu kişilerin tespit edilmesini engellemek amacıyla şirketin muhasebe kayıtlarına isim veya bilgi eklenmediği kaydedildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin toplam 399 milyon 507 bin lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Mülkiye müfettişinin raporu doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ALDAŞ A.Ş.'ye yönelik usulsüz harcamalara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

18 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 13 Ocak sabahı operasyon yapıldı. Tespit edilen 18 şüpheliden Muhittin Böcek'in 'Zimmet' ve 'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklu, eski ALDAŞ Genel Müdürü K.B.K. ve Satış Personeli N.E.'nin yurt dışında olduğu, 1'inin geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede olduğu kaydedildi. Aralarında ASAT ve ALDAŞ'ın yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen dosya kapsamında 1 Nisan günü SEGBİS aracılığıyla ifade veren Muhittin Böcek hakkında 'Zimmet' ve 'Zimmet suçlarının işlenmesine kasten göz yummak' suçlarından tutuklama kararı verildi.

Kaynak: DHA

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:56:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Kamu Zararına Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.