Antalya'da Kamyonette Yangın

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Antalya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ABG 443 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol kenarında bulunan bir iş yerinin dış cephesi de zarar gördü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.