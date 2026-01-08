Asat'tan Antalya'ya Kapsamlı Altyapı Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asat'tan Antalya'ya Kapsamlı Altyapı Yatırımı

08.01.2026 12:37  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 500 milyon TL bütçeyle yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve asfalt yenileme işlemlerine başlandığını duyurdu. Proje, 5 ilçedeki 28 mahalleyi kapsıyor ve çalışmaların, trafik akışını en az etkileyecek şekilde planlandığı belirtiliyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen kanalizasyon yatırımlarında önemli bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 500 milyon TL bütçeyle sürdürülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon imalatları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen proje, Antalya merkezinde 5 ilçede bulunan 28 mahalleyi kapsıyor. Çapları 200 ile 600 milimetre arasında değişen toplam 80 kilometrelik kanalizasyon hattının yapımı planlanırken, bugüne kadar Aksu, Kemerağzı, Kepez, Aktoprak, Altıayak, Altınova Düden, Altınova Orta, Altınova Sinan, Ayanoğlu, Aydoğmuş, Demirel, Göçerler, Menderes, Şelale, Varsak Karşıyaka, Fatih, Varsak Esentepe, Konyaaltı ve Zümrüt mahallelerinde toplam 56 bin 380 metre kanalizasyon şebekesi ve parsel hattı tamamlandı.

Kanalizasyon çalışmalarının ardından altyapı nedeniyle bozulan yollarda zemin iyileştirme, reglaj ve sıkıştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yollar yeniden trafiğe uygun hale getiriliyor. Çalışmaların, trafik akışını en az etkileyecek şekilde planlandığı ve yaya ile araç güvenliğinin gözetildiği belirtildi.

"Amacımız, kalıcı ve sürdürülebilir altyapı"

Çalışmaları yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, altyapı yatırımlarını yalnızca teknik bir çalışma olarak değil, bütüncül bir hizmet anlayışıyla ele aldıklarını vurguladı. Gülebay, "Antalya'nın artan nüfusu ve gelişen yerleşim alanları doğrultusunda altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kanalizasyon çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmalarını da hızla hayata geçiriyoruz. Amacımız, kalıcı ve sürdürülebilir altyapının yanı sıra, üstyapısı tamamlanmış, konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmaktır" dedi.

ASAT Genel Müdürlüğü, planlanan takvim doğrultusunda kanalizasyon ve asfalt çalışmalarını etaplar halinde tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Antalya, Trafik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asat'tan Antalya'ya Kapsamlı Altyapı Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:12:38. #7.11#
SON DAKİKA: Asat'tan Antalya'ya Kapsamlı Altyapı Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.