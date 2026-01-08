Asat'tan Antalya'ya Kapsamlı Altyapı Yatırımı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen kanalizasyon yatırımlarında önemli bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 500 milyon TL bütçeyle sürdürülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon imalatları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen proje, Antalya merkezinde 5 ilçede bulunan 28 mahalleyi kapsıyor. Çapları 200 ile 600 milimetre arasında değişen toplam 80 kilometrelik kanalizasyon hattının yapımı planlanırken, bugüne kadar Aksu, Kemerağzı, Kepez, Aktoprak, Altıayak, Altınova Düden, Altınova Orta, Altınova Sinan, Ayanoğlu, Aydoğmuş, Demirel, Göçerler, Menderes, Şelale, Varsak Karşıyaka, Fatih, Varsak Esentepe, Konyaaltı ve Zümrüt mahallelerinde toplam 56 bin 380 metre kanalizasyon şebekesi ve parsel hattı tamamlandı.

Kanalizasyon çalışmalarının ardından altyapı nedeniyle bozulan yollarda zemin iyileştirme, reglaj ve sıkıştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yollar yeniden trafiğe uygun hale getiriliyor. Çalışmaların, trafik akışını en az etkileyecek şekilde planlandığı ve yaya ile araç güvenliğinin gözetildiği belirtildi.

"Amacımız, kalıcı ve sürdürülebilir altyapı"

Çalışmaları yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, altyapı yatırımlarını yalnızca teknik bir çalışma olarak değil, bütüncül bir hizmet anlayışıyla ele aldıklarını vurguladı. Gülebay, "Antalya'nın artan nüfusu ve gelişen yerleşim alanları doğrultusunda altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kanalizasyon çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmalarını da hızla hayata geçiriyoruz. Amacımız, kalıcı ve sürdürülebilir altyapının yanı sıra, üstyapısı tamamlanmış, konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmaktır" dedi.

ASAT Genel Müdürlüğü, planlanan takvim doğrultusunda kanalizasyon ve asfalt çalışmalarını etaplar halinde tamamlamayı hedefliyor.