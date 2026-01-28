Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürüyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürüyor

28.01.2026 15:11  Güncelleme: 16:28
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Taşatan Yolu'nda kar yüzünden mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere taşıdı. Ayrıca Dim Vadisi'nde heyelan nedeniyle kapanan yollar için de çalışmalar sürüyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya Taşatan Yolu'nda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtararak, güvenli alanlara götürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Özellikle Toroslar'da etkili olan kar, Taşatan Yolu Hacıbeleni ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu. Bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri, iş makineleriyle kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma sırasında destek isteyen ve yolda kalan vatandaşlar da araçları ile birlikte güvenli alanlara götürüldü.

Öte yandan, şiddetli yağış sonrası Dim Vadisi'nde bulunan Alacami Mahallesi Grup Yolu'nda da heyelan meydana geldi. Sarp kayalıkların yer aldığı mahalle yolunda yola birçok kaya ve toprak düştü. Mahalle ile ulaşım kesilirken, Büyükşehir ekipleri yolu açmak için bölgeye iş makineleri gönderdi. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede, vatandaşların dikkatli olması ve yola çıkmaması istendi.

Kaynak: ANKA

