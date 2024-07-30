Antalya'da Kaybolan Demir Ustasından Haber Alınamıyor - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Demir Ustasından Haber Alınamıyor

Antalya'da yaklaşık bir ay önce sahildeki ormanlık alana giden demir ustası Ali Can Demirci'den hala haber alınamıyor. Demirci'nin eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine eşi polise kayıp müracaatında bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan 3 arkadaş ise serbest bırakıldı. Demirci'nin ailesi geniş çaplı bir arama yapılmasını istiyor.

30.07.2024 10:57
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Antalya'da yaklaşık bir ay önce 3 arkadaşıyla sahildeki ormanlık alana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan demir ustası Ali Can Demirci'nin hayatından endişe duyuluyor.

Fatih Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Ali Can Demirci (33), 29 Haziran'da arkadaşları N.Ö, A.K. ve H.K. ile Konyaaltı Sahili kenarındaki ağaçlık alana gitti.

Demirci'nin eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine eşi, polise kayıp müracaatında bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Demirci'nin yanındaki 3 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K'nin ifadesinde, sahil parkına girdikten yarım saat sonra, H.K'nin ise 2 saat sonra ayrıldığını söylediği öğrenildi.

N.Ö'nün de alkolün etkisiyle sızdığını, sabah uyandığında arkadaşlarının yanında olmadığını gördüğünü öne sürdüğü kaydedildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

"Geniş çaplı arama istiyoruz"

Ali Can Demirci'nin kardeşi Neslihan Güçlü, AA muhabirine, kaybolduğu günden beri kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Kardeşinin eşi ve çocuklarının gözü yaşlı şekilde gelecek mutlu bir haberi beklediğini ifade eden Demirci, "Birlikte giden 4 kişiden 3 kişi geri döndü. Benim kardeşim yok. Bizim aklımıza artık her şey gelmeye başladı. Üç gün sonra arkadaşlarından biri kimliğini getiriyor. Telefonu ise o gün onunla beraber olan ve sonra Konya'ya giden 2 arkadaşından çıktı. Aynı gün karakola 'Arkadaşımız yanımızda yoktu. Nerede' diye başvuru yapmamışlar. Bize de söylemediler. Çok endişeliyiz. Bir can kayıp. Emniyete, savcılığa, gereken her yere başvurduk. Beachpark bölgesinde geniş çaplı bir arama istiyoruz." diye konuştu.

Anne Nergiz Demirci ise "Benim oğlumu öldürdüler mi ne yaptılar? Oğlum ortada yok. Oğlumun ölüsünü, dirisini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ali Can, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaybolan Demir Ustasından Haber Alınamıyor - Son Dakika

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