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Antalya'da Kayıp Kadının Cesedi Toprağa Gömülü Halde Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp Kadının Cesedi Toprağa Gömülü Halde Bulundu

Antalya'da 3 aydır kayıp olan Kırgız Damira Kozhogulova'nın cesedi, Serik ilçesinde bir muz serasında toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili tutuklanan Erkan Başaran, cesedi evinin yakınında bir çukura gömdüğünü itiraf etti.

Antalya\'da Kayıp Kadının Cesedi Toprağa Gömülü Halde Bulundu
28.12.2023 - 13:48,  Güncelleme: 13:50
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Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgız Damira Kozhogulova'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olayla ilgili tutuklanan Erkan Başaran'ın ilçeye bağlı Karadayı Mahallesi Zıpçık mevkisindeki bir muz serasında hem işçi hem de bekçi olarak çalıştığı belirlendi. Erkan Başaran'ın birlikte alkol aldıktan sonra sabah cansız bedeniyle karşılaştığını iddia ettiği Damira Kozhogulova'nın cesedini, evinin yaklaşık 20 metre ilerisinde, 1,5 metrelik bir çukur kazarak gömdüğü ortaya çıktı. Başaran'ın olayla ilgili ifadesinde ise "Ben öldürmedim, adli tıpta da neden öldüğü meydana çıkar" dediği öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Kayıp Kadının Cesedi Toprağa Gömülü Halde Bulundu - Son Dakika
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