Antalya'da Kaza: Araç Ağaçla Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kaza: Araç Ağaçla Çarpıştı

23.02.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ve yolcu yaralandı.

ANTALYA'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki kadın yaralandı. Kazanın şiddetiyle aracın tekeri yerinden çıkarken, jantının kırıldığı görüldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Meydanı istikametinde meydana geldi. 34 HRT 134 plakalı otomobiliyle cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı istikametine doğru ilerleyen Rahmettullah A., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra hızını alamayarak refüje çıktı. Metrelerce savrulduktan sonra durabilen otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araçta yaralanan sürücü Rahmettullah A. ile beraberindeki kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TEKERLEK YERİNDE ÇIKTI, JANT PARÇALANDI

Ağaca çarpmanın etkisiyle otomobilin orta kısmında ciddi deformasyon meydana gelirken, arka tekerleklerden birinin yerinden çıktığı, jantın ise ikiye ayrıldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle ağacın da zarar gördüğü dikkati çekti. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Hasarlı aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Otomobil, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaza: Araç Ağaçla Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:16
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye’de
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:10
Meksika’da savaş çıksa kim kazanır İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:13:41. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaza: Araç Ağaçla Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.