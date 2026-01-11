Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi, Antalya Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi, Antalya Ekonomisine Katkı Sağlayacak

11.01.2026 11:06  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde inşa edilen Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesi, tarımsal üretim ve ticaret kapasitesini artırarak bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında 120 komisyoncu ve 136 tüccarın yer alacağı modern bir ticaret merkezi olacaktır.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesine kazandırılacak Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesinde çalışmalar devam ediyor. 320 dönüm arazi üzerine inşa edilen tesis tamamlandığında bölgenin tarımsal üretim ve ticaret kapasitesini güçlendirerek bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde hayata geçirilen ve bölgenin tarım ile ticaret kapasitesini güçlendirmesi hedeflenen projede çalışmalar sürüyor. Kınık Toptancı Hal Kompleksi çevresinde inşa edilen istinat duvarlarının beton döküm işlemleri devam ederken, kaba inşaat aşamasında da sona yaklaşıldı.

Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki hallerin tek bir merkezde toplanacağı proje kapsamında hal içerisinde komisyonculara ayrılan meydanın zeminine beton dökülerek üzeri tentelerle kaplanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Kaş Kınık Hal Kompleksi modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Çağdaş bir ticaret merkezi

Üreticiler ile komisyonculara çağdaş bir ticaret ortamı sunacak Kınık Toptancı Hal Kompleksi'nin, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Toplamda 120 komisyoncu, 136 tüccar ve 72 ticari dükkandan oluşacak tesis, tarımsal ticaretin daha etkin ve düzenli şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak. Proje kapsamında idari birimler ve toplantı salonlarının yanı sıra geniş bir komisyoncu meydanı da yer alacak. Ayrıca kompleksi içerisinde, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek halı saha, soyunma odaları ve duş alanları gibi sosyal donatılar da bulunacak.

Yaş sebze ve meyve üreticileri için önemli bir ticaret noktası olacak proje, bölgedeki tarımsal ticareti güçlendirecek. Antalya'nın üretim kapasitesine katkı sağlayacak kompleks, yalnızca yerel ölçekte değil, bölgesel düzeyde de önemli bir tarım ve ticaret merkezi olarak hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Kınık, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi, Antalya Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:38:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi, Antalya Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.