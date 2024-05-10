Antalya'da Kırcami'de parselasyon iptal kararları kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kırcami'de parselasyon iptal kararları kaldırıldı

Antalya\'da Kırcami\'de parselasyon iptal kararları kaldırıldı

Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan Kırcami'de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararlarının istinaf mahkemesince kaldırıldığı bildirildi. Muratpaşa Belediyesi, olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle alınan kararlarla inşaatların durdurulduğunu belirtti. İstinaf mahkemesinin ise yerel mahkemenin kararını kaldırıp belediyenin lehine karar verdiği ifade edildi.

10.05.2024 14:00
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Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan ve bin 481 futbol sahası genişliğindeki Kırcami'de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararlarının istinaf mahkemesince kaldırıldığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 yıl kala ve Kırcami tapularının belediyeye intikal etmesinin üzerinden bir ay geçmeden yerel mahkemenin, parselasyon planı hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.

Olumlu raporlara rağmen olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle peşi sıra kararlar alındığının aktarıldığı açıklamada, "Yaklaşık 35 bin kişinin taşınmaz sahibi olduğu bin 477 hektarlık Kırcami'de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon planı hakkında açılan dava sayısı ancak 25'ti ama bu davalarda alınan kararlar bütün bir planlamayı durdurmaya yetti." denildi.

Son süreçte yeni gelişmelerin olduğunun kaydedildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İstinaf sürecinde şu ana kadar belediyemize tebliğ edilen 6 dosyada üst mahkeme, yerel mahkemenin iptal gerekçesini ortadan kaldırmıştır. Başka bir ifadeyle 'kadastro parseline geri dönüş' işleminin hukuka aykırı olacağını, davanın sadece o davaya konu parsel yönünden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca geri dönüş işleminin maddi hukuk kurullarına aykırı olacağını belirtmiştir. Bununla birlikte bir dava dosyasında ise istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırıp davayı reddetmiş, belediyemiz lehine karar vermiştir. Bu süreçte desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere bütün kişi ve kurumlara, her zaman yanımızda olan Kırcami halkına, komşularımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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