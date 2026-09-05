Antalya'da kırmızı bültenle aranan Ukraynalı zanlı otelde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da kırmızı bültenle aranan Ukraynalı zanlı otelde yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ukraynalı Ilkhan Seitkhalilov, bir otelde gözaltına alındı. Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlamalarıyla aranan zanlı, işlemlerin ardından Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Ukrayna adli makamlarınca "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu ve para aklama" gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Ukrayna adli makamlarınca hakkında "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu ve para aklama" ve "ateşli silahlar ve patlayıcı" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Ilkhan Seitkhalilov'un Antalya'da olduğu belirlendi.

Serik'te bir otelde olduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı Seitkhalilov, emniyetteki işlemlerinin ardından Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kırmızı bültenle aranan Ukraynalı zanlı otelde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

14:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
14:49
Düğündeki görüntü olay olmuştu “Sevemedim bu çocuğu“ paylaşımı geldi
Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:06:30. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kırmızı bültenle aranan Ukraynalı zanlı otelde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement