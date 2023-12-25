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Antalya'da Kış Aylarında da Haşere Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Kış Aylarında da Haşere Mücadelesi Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede haşerelere karşı vektörel mücadele çalışmalarına kış aylarında da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, hamamböceği, pire ve fare gibi canlıları kontrol altına almak için ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Antalya\'da Kış Aylarında da Haşere Mücadelesi Devam Ediyor
25.12.2023 - 13:13,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede haşerelere karşı vektörel mücadele çalışmalarına kış aylarında da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bahar ve yaz aylarında ortaya çıkacak haşere sorunlarına karşı kış aylarında gerekli önlemleri alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü 1500 kişiden oluşan ekiplerle, 19 ilçede rögarlar, foseptik çukurları, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları, yüzme havuzu galerileri, metruk binalar ve atık depolama alanlarındaki karasinek, sivrisinek, hamamböceği, pire ve fare gibi canlıları insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde ilaçlayarak kontrol altına alıyor.

Antalya'nın hava sıcaklığının kış aylarında da yüksek olmasından dolayı sivrisinek ve larva mücadelesinin çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Halil Çakır, "Foseptik ve kuyularda su sıcaklığı yüksek olduğu için sivrisinek üremesinde etkili oluyor. Bu yüzden 12 ay boyunca mücadele yapıyoruz. Hamamböceği üreme dönemlerinde yapılan çalışmalar neslin devamlılığını engellemek açısından önemli. Özellikle kış aylarında gece kanal sisleme aracı ile hamamböceklerinin uyku durumunda iken ilaçlama yapılması bu vektör popülasyonunu en aza indirme açısından önem arz ediyor." dedi. ???????

Kaynak: AA
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