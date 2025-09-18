Antalya'da Kıyı Temizleme Etkinliği Düzenleniyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, TURMEPA iş birliğinde Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında çevre etkinliği düzenleniyor. 20 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da, Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı'nda gerçekleşecek etkinlikte, deniz ve kıyı temizliğine dikkat çekilerek çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kıyı ve denizlerin temiz kalması için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Etkinliği'ne destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA iş birliğinde gerçekleştirilecek farkındalık etkinliğine, Antalya'daki kurum kuruluş, STK'ler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve gönüllüler katılacak. Etkinlikte, 100'den fazla ülkede binlerce gönüllüyle birlikte eş zamanlı temizlik gerçekleştirilecek. Deniz gönüllüleri 20 Eylül Cumartesi saat 10.00'da Konyaaltı varyant Ekdağ 1 No'lu Plajda buluşacak.

Atıksız denizler için kamuoyu

Gönüllülerin desteğiyle toplanan atıklar tür ve kaynaklarına göre kayıt altına alınarak uluslararası çevre organizasyonlarına ve kuruluşlara rapor halinde sunulacak. Rapor, denizlerdeki ve okyanuslardaki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenliğin saptanmasında bilimsel rol oynuyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli önlemler tespit ediliyor, eylem planlarının oluşturulması sağlanarak atıksız denizler için kamuoyu yaratılıyor.