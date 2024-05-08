Antalya'da köpeğin ölümüne neden olan komşusunu otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da köpeğin ölümüne neden olan komşusunu otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

Antalya\'da köpeğin ölümüne neden olan komşusunu otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürüklemeye çalıştı. Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda, sürüklenen kişi kurtarıldı ve aracı kullanan şahıs gözaltına alındı. Sürüklenen kişinin vücudunda sıyrıklar bulunurken, olayın köpeğin telef olması üzerine çıkan tartışma sonucu meydana geldiği belirtildi.

08.05.2024 14:17
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.

Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.

Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın telef olması üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya, Hayvan Hakları, Antalya, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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