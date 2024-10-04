Antalya'da köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da köpek kurtarıldı

Antalya\'da köpek kurtarıldı

Antalya'da balçığa saplanan Lola isimli köpek, itfaiye ve veteriner tarafından kurtarıldı.

04.10.2024 12:49
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ANTALYA'da su kanalında balçığa saplanan Lola isimli köpek, itfaiye ve veteriner hekim tarafından kurtarıldı. 'Lola' adlı köpek, bakımı yapılmak üzere hayvan hastanesine götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 600 sokakta yer alan su kanalında meydana geldi. Yaklaşık 2-3 gündür hayvan hastanesinin bahçesinde kalan ve veterinerler tarafından Lola adı verilen sokak köpeği bir anda bahçeden kaçtı. Bir süre köpeği arayan veterinerler kanal içerisinden havlama sesi geldiğini duyunca o alana yöneldi. Veterinerler Lola'nın kanal içerisinde balçığa saplandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kanalın olduğu yere gelen itfaiye ekibi, köpeğe yaklaşmak istese de başarılı olamadı. İtfaiye ekibi tulumunu giydikten sonra, eline aldığı köpek yakalama aparatıyla kanalın içerisine girip Lola'nın yanına yaklaştı. Aparatı köpeğin boynuna geçiren itfaiye eri, Lola'ya zarar vermemek adına veterinerin de yanlarına gelmesini talep etti. Bunun üzerine tulum giyen veteriner hekim Alperen Akkaş, itfaiye erinin yanına indi. Köpeğin olduğu yere ulaşan Akkaş, elindeki iple ısırmaması için köpeğin ağzını bağladı ve kucaklayarak güvenli bölgeye kadar taşıdı. Güvenli bölgeye alınan Lola, Akkaş'ın kucağında araca alınarak bakımlarının ve temizliğinin yapılması için hayvan hastanesine götürüldü.

Veteriner hekim Alperen Akkaş, Birimizin kanala girmesi gerekiyordu. Ben de girdim ve itfaiye eriyle beraber çıkardık. Hayvanlara yaklaşmayı bilirsek sıkıntı olmuyor. Zaten rahat bir şekilde aldık. Kaçtığını biliyorduk ve buraya atladığını görenler olmuş, biz de geldik ve kurtardık. Genel bakımını ve temizliğini yapacağız. Stresten uzaklaşmasını sağlayacağız dedi.

Haber Adem AKALAN - Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,

Kaynak: DHA

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