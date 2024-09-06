Antalya\'da Kuran Kursu Yangını Kontrol Altına Alındı

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ANTALYA'da kullanılmayan Fatma Nur Çelik Kız Kuran Kursu'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 844 sokak üzerinde yer alan kullanılmayan 4-6 yaş arası Fatma Nur Çelik Kız Kuran Kursunun son katında meydana geldi. Binanın en üst katından duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibinden bazıları kapısı kapalı kuran kursuna çitlerden atlayarak girerken daha sonra ise dış kapı kırıldı. Merdiven yardımıyla üst kata ulaşan itfaiye ekibi camdan içeri girdi. Yoğun bir yangının olmadığını fark eden itfaiye ekibi 15 dakikalık çalışmayla yangını söndürürken, duman tahliyesi gerçekleştirdi. Ekipler yangını söndürdükten sonra dış kapıyı kapatmayı ihmal etmedi.