Antalya'da Kuşları Anlatan Resim Sergisi

Antalya'da, "Fırçadaki Kanat Sesleri" resim sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

Mercan Sanat Topluluğu sanatçıları tarafından düzenlenen sergi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, 32 kursiyerin kentin kuşlarını konu aldığı 60 eser yer aldı.

Topluluk yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, hazırlıklarını bilimsel bir akademik rapordan hareketle yaptıklarını söyledi.

Projeyle, dünya habitatının değiştiğine ve tükenmekte olmasına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirten Özmak, "Nesli tükenmiş veya tükenmek üzere olan kentin nadide kuşlarını resmederek kütüphaneyi ziyaret eden gençlere ve çocuklara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Belki gezenler de kentin habitatının bir parçası olan kuşları merak edip bizim gibi heyecanlanırlar. Biz duvardaki resimlerde bulunan tüm kuşların özelliklerinin yazılı olduğu kartların da yan duvarda yer almasına özellikle dikkat ettik." dedi.

Özmak, duvara çizilen defne ağacı dalları üzerine yerleştirilen kuş tablolarıyla değişik bir sunum sergilediklerini ifade etti.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.