Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce tamamlanan Manavgat Yeşilbağ Barajı'nda su tutulmaya başlandı.
DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalıştıklarını kaydetti.
Baraj ve göletlerin çiftçilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Balta, "Antalya her ne kadar turizm şehri olarak ün yapmış olsa da tarım alanında da ülkemizde birçok konuda başı çeken illerimizdendir. Bu barajlar sayesinde üreticilerimizin ürün yelpazeleri genişliyor ve o illerimiz hızlı bir şekilde kalkınıyor. Çiftçimiz daha çeşitli ve verimli ürün elde edince ekonomik olarak daha refah bir duruma geliyor, çiftçimiz kazanınca da ülkemiz kazanıyor." dedi.
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen, temelden yüksekliği 35,30 metre, talvegden yüksekliği 33 metre, 1 milyon 200 bin metreküp depolama hacmi ile 2 bin 580 dekar araziye can suyu verecek Yeşilbağ Barajı'nın tamamlandığını vurgulayan Balta, burada su tutulmaya başlandığını, sulama inşaatının da devam ettiğini aktardı.
Balta, milli ekonomiye 9 milyon lira katkı sağlayacak projenin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Tamamlanan Yeşilbağ Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?