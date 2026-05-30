Antalya'da Çocuklar Okullarda İpek Böceği Yetiştirecek

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı'ndaki Osman Ali Cingöz Anasınıfı ve İlkokulu öğrencilerine ipek böceği besleme kitleri dağıttı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte koza oluşum süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü değerlerinden biri olan ipek böceği kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bulunan Osman Ali Cingöz Anasınıfı ve İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Miniklere ipek böceğinin yaşam döngüsü, beslenme süreci ve üretimdeki önemi anlatıldı.

ELLERİYLE İPEK BÖCEĞİ BESLEDİLER

Programda, ipek böcekçiliğinin geçmişten bugüne uzanan kültürel değeri çocuklara kısa bir çizgi film eşliğinde aktarıldı. Eğlenceli anlatımın ardından öğrencilerle soru cevap etkinliği gerçekleştirildi. İlkokul ve anasınıfı öğrencilerine dağıtılan ipek böceği besleme kitlerinde, larvadan termometreye kadar bakım sürecinde ihtiyaç duyulan araç ve gereçler yer aldı. Ekipler, kit içerisindeki malzemelerin nasıl kullanılacağını da uygulamalı olarak anlattı.

Öğrenciler, kendilerine verilen kitlerle sınıflarında ipek böceği besleyerek gelişim sürecini ve koza oluşumunu yakından gözlemleme imkanı bulacak.

İPEK BÖCEĞİ KÜLTÜRÜ ÇOCUKLARA AKTARILIYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sapadere İpekevi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, ipek böceği kültürünün Antalya'nın tarihini, geçmişini ve dokusunu yansıtan kadim değerlerden biri olduğunu belirterek, bu geleneği çocuk yaşta tanıtmayı önemsediklerini söyledi.

Gülmez, "İpek böceği kültürü Antalya'mızın tarihini, geçmişini ve dokusunu anlatan kadim kültürlerden biri. Biz de 'ağaç yaşken eğilir' diyerek 2019 yılından bu yana anasınıfı ve ilkokul grubundaki çocuklarımıza ipek böcekçiliği besleme kitleri dağıtıyoruz. Bu kitleri ulaştırdığımız okullarda, önce kısa bir çizgi film eşliğinde öğrencilerimize ipek böceğini anlatıyor, ardından soru-cevap yöntemiyle eğlenceli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız hem ipek böceği kültürünü tanıyor hem de ipekböceğinin nasıl beslendiğini hep birlikte öğrenmiş oluyor" dedi.