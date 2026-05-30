Antalya'da Çocuklar Okullarda İpek Böceği Yetiştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Çocuklar Okullarda İpek Böceği Yetiştirecek

30.05.2026 16:25  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı'ndaki bir okulda öğrencilere ipek böceği besleme kitleri dağıtarak ipek böceği kültürünü tanıttı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı'ndaki Osman Ali Cingöz Anasınıfı ve İlkokulu öğrencilerine ipek böceği besleme kitleri dağıttı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte koza oluşum süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü değerlerinden biri olan ipek böceği kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bulunan Osman Ali Cingöz Anasınıfı ve İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Miniklere ipek böceğinin yaşam döngüsü, beslenme süreci ve üretimdeki önemi anlatıldı.

ELLERİYLE İPEK BÖCEĞİ BESLEDİLER

Programda, ipek böcekçiliğinin geçmişten bugüne uzanan kültürel değeri çocuklara kısa bir çizgi film eşliğinde aktarıldı. Eğlenceli anlatımın ardından öğrencilerle soru cevap etkinliği gerçekleştirildi. İlkokul ve anasınıfı öğrencilerine dağıtılan ipek böceği besleme kitlerinde, larvadan termometreye kadar bakım sürecinde ihtiyaç duyulan araç ve gereçler yer aldı. Ekipler, kit içerisindeki malzemelerin nasıl kullanılacağını da uygulamalı olarak anlattı.

Öğrenciler, kendilerine verilen kitlerle sınıflarında ipek böceği besleyerek gelişim sürecini ve koza oluşumunu yakından gözlemleme imkanı bulacak.

İPEK BÖCEĞİ KÜLTÜRÜ ÇOCUKLARA AKTARILIYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sapadere İpekevi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, ipek böceği kültürünün Antalya'nın tarihini, geçmişini ve dokusunu yansıtan kadim değerlerden biri olduğunu belirterek, bu geleneği çocuk yaşta tanıtmayı önemsediklerini söyledi.

Gülmez, "İpek böceği kültürü Antalya'mızın tarihini, geçmişini ve dokusunu anlatan kadim kültürlerden biri. Biz de 'ağaç yaşken eğilir' diyerek 2019 yılından bu yana anasınıfı ve ilkokul grubundaki çocuklarımıza ipek böcekçiliği besleme kitleri dağıtıyoruz. Bu kitleri ulaştırdığımız okullarda, önce kısa bir çizgi film eşliğinde öğrencilerimize ipek böceğini anlatıyor, ardından soru-cevap yöntemiyle eğlenceli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız hem ipek böceği kültürünü tanıyor hem de ipekböceğinin nasıl beslendiğini hep birlikte öğrenmiş oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Döşemealtı, Antalya, Eğitim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Çocuklar Okullarda İpek Böceği Yetiştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 18:07:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Çocuklar Okullarda İpek Böceği Yetiştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.