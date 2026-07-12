Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Antalya'nın Kepez ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesindeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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