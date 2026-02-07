Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Motorize Zabıta Ekipleriyle Daha Etkin Denetim - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Motorize Zabıta Ekipleriyle Daha Etkin Denetim

07.02.2026 11:45  Güncelleme: 14:09
Antalya Büyükşehir Belediyesi, motosikletli zabıta ekipleriyle kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak için denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kaldırım işgalleri ve park ihlallerine müdahale ederek sorunların büyümesini engellemeyi hedefliyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, motosikletli zabıta ekipleriyle vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunuyor. Gün boyu kent genelinde görev yapan motorize zabıta ekipleri; kaldırım işgalleri, üstgeçit geçişleri ve otobüs duraklarına park edilen araçlara yönelik etkin denetimler gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personel ve araç filosunu güçlendirerek zabıta teşkilatını daha etkin hale getiriyor. Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen zabıta ekiplerinin kadrosuna katılan motorize zabıtalar, görevlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hızlı hareket kabiliyetleri ile kamusal alanlarda yaşanan olumsuzluklara kısa sürede müdahale eden ekipler; seyyar satıcılar, kaldırım ve yol işgalleri, üstgeçit güvenliği ile trafiği tehlikeye düşüren araç parklarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Esnaf bilgilendiriliyor

Dar sokaklar ve araç trafiğine kapalı alanlarda kolaylıkla hareket edebilen zabıta ekipleri, ihlallere hızlı müdahale ederek sorunların büyümesini engelliyor. Kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetimlerin yanı sıra ekipler, vatandaş ve esnafa da bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Uyarı ve rehberlik edici bir yaklaşımla hareket eden zabıtalar, kurallara uyulması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmeyi amaçlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi motorize zabıta ekiplerinde görev yapan Tansu Erten, "Motorize zabıta ekipleri olarak Antalya'nın tüm bölgelerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Günlük denetimlerimizde kaldırım işgalleri, üstgeçitler ve otobüs duraklarına park etmiş araçlar öncelikli yer alıyor. Olaylara hızlı şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Güncel, Zabıta, Kamu, Son Dakika

