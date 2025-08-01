Antalya\'da Motosiklet Denetimleri

Antalya'da motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve suçların azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 115 motosiklete idari para cezası uygulanırken, 33 motosiklet ise trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde motosikletlerin karıştığı suçların önlenmesi, motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan iş yerlerinin denetlenmesi ile şüpheli kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

75 ekip ve 214 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 957 kişi, 660 motosiklet ve 19 araç sorgulandı.

Denetimlerde 43 iş yeri kontrol edilirken, kurallara aykırı olduğu belirlenen 115 motosiklete idari para cezası uygulandı, 33 motosiklet ise trafikten men edildi.

Yetkililer, motosiklet kaynaklı suçların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.