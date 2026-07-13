Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adnan D. idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde Ela E. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Ela E, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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