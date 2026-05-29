Antalya'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
29.05.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da devrilen motosikletteki 14 yaşındaki Muhammed Umer hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

ANTALYA'da, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki Muhammed Umer (14) hayatını kaybetti, sürücü Hamza Durmaz (17) ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hamza Durmaz'ın kontrolünü yitirdiği 07 CGV 103 plakalı motosikleti, caddede kaldırıma çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletteki Muhammed Umer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Hamza Durmaz ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Umer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Umer'in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Umer'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Çeşme Belediyesi’nde skandal iddialar Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç
Messi’nin heykeli yıkılıyor Messi'nin heykeli yıkılıyor

14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:57
Alkışlar Kante’ye Yine binlerce beğeni aldı
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı
13:56
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
13:51
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:17:15. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.