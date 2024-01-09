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Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü olan 17 yaşındaki Mert Turgut hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı ve gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya\'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi
09.01.2024 - 12:47,
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ANTALYA'da hafif ticari aracın seyir halindeyken çarptığı motosikletin sürücüsü Mert Turgut (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubuyla cadde üzerinde seyir halinde olan Mert Turgut'un kullandığı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mert Turgut savruldu. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Turgut'u ambulansa aldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenaze, baba Savaş Turgut'a teslim edildi. Savaş Turgut, arkadaşlarının kollarında güçlükle yürüdü. Turgut'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA
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