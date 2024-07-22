Antalya'da motosiklet-minibüs çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kadın

Antalya'nın Serik ilçesinde, kullandığı motosikletin minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde, Nurten Altun idaresindeki 07 BRL 981 plakalı motosiklet, 9 Temmuz'da, sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören genç kadın, yaşama tutunamadı.
Nurten Altun'un, Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.
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