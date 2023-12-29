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Antalya'da nitelikli yağma suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da nitelikli yağma suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde darp edilen ve 4 milyon liralık senet imzalatılan A.K'ye yardım eden polis ekipleri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 60 fişek, 5 şarjör, 16 kartuş ve 4 milyon liralık senet ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.O, A.D. ve H.İ.B. tutuklandı.

Antalya\'da nitelikli yağma suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:44
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Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir evde 3 şüpheli tarafından darp edilen A.K'ye bu kişilerce 4 milyon liralık senet de imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 60 fişek, 5 şarjör, 16 kartuş ve 4 milyon tutarındaki 2 senet ele geçirildi.

Operasyonda M.O, A.D. ve H.İ.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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