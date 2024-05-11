Antalya\'da Öğrenciler Tramvayda Kitap Okudu

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Antalya'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında tramvayda kitap okudu.

Ellerinde kitaplarıyla Varsak-Müze etabı gazi durağında tramvaya binen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencileri Müze durağına kadar yolculuk yaptı.

Yolculuk boyunca kitap okuyan öğrenciler, hazırladıkları renkli pankartlarla da kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Okulun müdür yardımcısı Mustafa Baki, etkinlik için kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Baki, öğrencilerinin proje ile hem kitap okudu hem de kitap okumanın önemine dikkati çektiğini kaydetti.