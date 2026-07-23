Antalya Kepez'deki Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

(ANTALYA) - Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen orman yangınında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 11 araç ve 37 itfaiye personeli ile görev aldı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının söndürülmesinin ardından başlayan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.