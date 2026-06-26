Antalya'da Oto Elektrikçi Ölü Bulundu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde oto elektrik tamircisi Rahim Kurğa (65), iş yerinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 659 sokaktaki oto elektrik tamir dükkanında meydana geldi. Sabah erken saatlerinde iş yerine gelen Rahim Kurğa'nın uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden komşusu dükkana girdi. Kurğa'yı yerde kanlar içerisinde gören komşusu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, Kurğa'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kurğa'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kurğa'nın yaklaşık 1 hafta önce midesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat olduğu, ailesini de Gaziantep'teki yakınlarının yanına gönderdiği öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği ve kafasını iş yerindeki çalışma masasına vurduğu değerlendirilen Kurğa'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

'1 HAFTA ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU'

Kurğa ile sabah saatlerinde dükkanı önünde bir süre oturduklarını anlatan komşusu Ali İhsan Güler, "Biz sabah geldik ve arkadaşlarla burada oturuyorduk. 'Dükkandan neden çıkmıyor', diye bakınca mosmor olmuş halde gördük. Hemen ambulansı çağırdık. Ambulans ve polisler gelince öldüğünü söylediler. 1 hafta önce ameliyat olmuştu. Karnında bir problem vardı, onunla ilgili ameliyat oldu" dedi.