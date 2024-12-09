Antalya'da otomobil kaldırımda yürüyenleri ezdi: 1'i bebek 3 yaralı

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1) OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA; 1'İ BEBEK 3 YARALI

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda bebek arabasında bulunan 1'i bebek 3 kişiyi ezip, yaraladı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi, Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen 2 kişi, otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin altında kalan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ve 1 bebek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.