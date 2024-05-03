Antalya'da Pakistanlı kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Pakistanlı kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya\'da Pakistanlı kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Pakistanlı kadın, evinde boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayın ardından kadının oğlu gözaltına alındı ve tutuklandı.

03.05.2024 20:03
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Antalya'da yaşayan Pakistanlı kadın, evinde boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Pakistanlı A.A.Q (30), Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59), mutfakta boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının oğlu A.A.Q'yu gözaltına aldı.

Pakistanlı anne ve oğlunun 8 Nisan'da Ahatlı Mahallesi'ndeki apartmana taşındıkları ve A.A.Q'nun İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

A.A.Q, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilere bu sırada "Annemi ben öldürmedim. Kim öldürdüğünü bilmiyorum." dedi.

Şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Antalya, Kepez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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