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Antalya'da park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Güneş Cerit hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan Cerit, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cerit'in, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde garson olarak çalıştığı belirtildi.

Antalya\'da park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
24.12.2023 - 14:25,
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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güneş Cerit'in (19) kullandığı 07 BBH 323 plakalı motosiklet, Kadriye Mahallesi Çakallık Caddesi'nde park halinde bulunan 07 YRS 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Cerit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cerit'in, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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