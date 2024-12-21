Antalya\'da Parkta Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Rauf Denktaş Parkı'nda hareketsiz bir şekilde yerde yatan kişiyi gören bir vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Hakan Usludere (49) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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