Antalya\'da Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) plastik kasa üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın dün saat 21.00 sıralarında Antalya OSB 1. Kısımda bulunan plastik kasa üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Kesin çıkış nedeni belli olmayan yangında önce duman yükseldi, ardından alevler fabrikayı kapladı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Mesai saati olmadığı için yangından etkilenen olmazken fabrikada üretilen malzemelerin bulunduğu depo bölümündeki kasalar yandı, üretim yapılan bölümün bir kısmında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın maddi boyutu incelemeler tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.