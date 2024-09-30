Serik'te Polis Memuru Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.
Meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis Memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.
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