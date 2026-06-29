ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş'ı, çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Z.A. ve beraberindeki 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Z.A. ve İ.Ö. tutuklanırken, Ş.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Erkan UYSAL/ANTALYA,
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Pompalı Tüfekle Cinayet - Son Dakika
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