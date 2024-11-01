Antalya\'da Pompalı Tüfekli Saldırı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hürriyet Caddesi'nde, plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, saldırıyı yara almadan atlattı.

Saldırının ardından iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfek ile ateş etmesi ve bu sırada çevredeki vatandaşların panik anları yer alıyor.