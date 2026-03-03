Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan Bereketini Mahallelere Taşıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel sıcak yemek ikramlarını sürdürüyor. İftar öncesi şehir merkezinde belirlenen mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapan Mobil Aşevi, ramazan bereketini mahallelere taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sıcak yemek ikramları kapsamında Mobil Aşevi TIR'ı, bu kez Duraliler Semt Pazarı önüne park ederek vatandaşlarla buluştu.

İftar saatine kısa süre kala kurulan dağıtım alanında bin kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Mobil Aşevi'nin Duraliler menüsünde tarhana çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve helva yer aldı.

İkramlar devam edecek

Mobil Aşevi; bugün Özgürlük Mahallesi Kapalı Pazar yeri, 4 Mart Çarşamba Düdenbaşı Mahallesi Demirgül Ortaokulu içi, 5 Mart Perşembe Yeni Emek Mahallesi Muhtarlık önünde vatandaşlara yemek ikramında bulunacak. Yemek dağıtımları; 6 Mart Cuma Zeytinlik Mahallesi Spor 89 Sitesi yanı, 7 Mart Cumartesi Çamlıbel Mahallesi Muhtarlık önü, 8 Mart Pazar Atatürk Mahallesi Şehir Başpolis Kadir Can parkı karşısındaki yeşil alanda olacak.

Yemek dağıtımı, her gün iftar öncesi saat 18.00'de yapılacak.