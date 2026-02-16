Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Aşevi, Ramazan Ayı Boyunca Her Akşam Farklı Bir Mahallede Olacak

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent merkezindeki mahallelerde iftar öncesi vatandaşlara sıcak yemek ikram edecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Aşevi, her akşam farklı bir mahallede olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Aşevi, her akşam farklı bir mahallede konuşlanacak. Her gün saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük bin kişilik 4 çeşit sıcak yemek vatandaşlara ikram edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, önceden belirlenen ve önceden duyurusu yapılacak noktalarda dağıtılacak. Böylece ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere ramazan bereketini paylaşmak isteyen tüm vatandaşlar aynı sofrada buluşacak.