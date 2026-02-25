Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Aşevi, Kepez Baraj Mahallesi'nde Hizmet Verdi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca mahallelerde sıcak yemek ikramını sürdürüyor. İftar öncesi farklı mahallelerde kurulan Mobil Aşevi, Kepez Baraj Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ramazan ayında geleneksel sıcak yemek ikramlarını sürdürüyor. İftar öncesi şehir merkezinde belirlenen mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapan Mobil Aşevi, ramazan ayının manevi havasını ve paylaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Mobil Aşevi Baraj Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerde iftar yemeği dağıtımları devam ederken, Mobil Aşevi iftar öncesi Kepez Baraj Mahallesi'nde muhtarlık yakınındaki park alanında vatandaşlarla buluştu. İftar sofrası için özenle hazırlanan dört çeşit yemek vatandaşlara ikram edildi. Mobil Aşevi'nin Baraj Mahallesi menüsünde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve tahin helvası yer aldı.

Yemek ikramı, ramazan ayı boyunca sürecek

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Aşevi'nin, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacağı belirtildi. Mobil Aşevi'nin programı, şöyle olacak:

25 Şubat Çarşamba: Barış Mahallesi Aydınlar Camii önü

26 Şubat Perşembe: Habipler Pazar yeri

27 Şubat Cuma: Erenköy Pazar yeri

28 Şubat Cumartesi: Varsak Karşıyaka Mahallesi muhtarlık yanı

1 Mart Pazar: Ünsal Mahallesi Pazar yeri

Saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük bin kişilik 4 çeşit sıcak yemek ikram edileceği kaydedildi.