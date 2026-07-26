Antalya'da Rauf Denktaş Caddesi'nde asfalt mesaisi başlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rauf Denktaş Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarına yarın başlıyor. Havalimanı-şehir merkezi yönü kademeli olarak trafiğe kapatılacak.
(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rauf Denktaş Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarına yarın başlıyor. İlk etapta havalimanı-şehir merkezi yönü kademeli olarak trafiğe kapatılacak, ulaşım karşı şeritten çift yönlü sağlanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesindeki Rauf Denktaş Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarına başlıyor. Çalışmalar nedeniyle ilk etapta havalimanı-şehir merkezi istikameti kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Ulaşım, karşı yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüteceği çalışmalar, 27 Temmuz Pazartesi günü (yarın) başlayacak.
Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.
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