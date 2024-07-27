Antalya'da Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Nejdet K'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Nejdet K. ve otomobilde bulunan Muammer H. hayatını kaybetti. Yaralanan Muammer H. ise hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

27.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nejdet K'nin kullandığı 07 CTD 11 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobildeki Muammer H. ise hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:14 Bursa’da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı Bursa'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
07:48 Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş’ten fotoğraflı yalanlama geldi Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
07:30 İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı
04:34 Yaptığı kazayı inkar etti Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı Yaptığı kazayı inkar etti! Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı
02:05 Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar
23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 10:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Refüje Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement