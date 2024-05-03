Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlem başlatıldı

Antalya\'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlem başlatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. Operasyonda çok sayıda dermapen ucu, mezoterapi solüsyonu ve mezoterapi flakon ürünü ele geçirildi.

03.05.2024 11:15
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetimleri artırdı.

Sosyal medya üzerinden tespit edilen Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda dermapen ucu, mezoterapi solüsyonu ve mezoterapi flakon ürünü ele geçirildi.

Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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