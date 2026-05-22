Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütleri tarafından kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen silahların ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstihbari çalışmalar sonucunda Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Zanlılara ait araçlarda yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.